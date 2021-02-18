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وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالا هاتفيا بوزير المالية السعودي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت في اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء قضايا من بينها التصدي لجائحة فيروس كورونا بحسب رويترز.

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وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالا هاتفيا بوزير المالية السعودي

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن يلين “أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ”.

ولفتت الوزيرة يلين إلى أهمية التعاون المشترك ، بما في ذلك في مجموعة العشرين والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

وكانت السعودية قد استضافت قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي حين تعهدت في البيان الختامي للقمة، مع قادة الدول ،  إطلاق مبادرة تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل حتى يونيو 2021، وتعهد القادة أيضا بتمويل التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس ‘كورونا المستجد.

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