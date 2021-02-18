وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالا هاتفيا بوزير المالية السعودي

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن يلين “أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ”.

ولفتت الوزيرة يلين إلى أهمية التعاون المشترك ، بما في ذلك في مجموعة العشرين والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

وكانت السعودية قد استضافت قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي حين تعهدت في البيان الختامي للقمة، مع قادة الدول ، إطلاق مبادرة تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل حتى يونيو 2021، وتعهد القادة أيضا بتمويل التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس ‘كورونا المستجد.