محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

وزير سعودي: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها يوفر فرصًا وظيفية

الراجحي: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها يوفر فرصًا وظيفية لأبناء وبنات الوطن

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزير سعودي: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها يوفر فرصًا وظيفية

واس -أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن عزم حكومة المملكة على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م) يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح المهندس الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن “لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين، حيث يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا