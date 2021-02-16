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تعيين رئيس تنفيذي جديد لمؤسسة التمويل الافريقية

مؤسسة التمويل الأفريقية تعيّن سامح شنودة، الرئيس التنفيذي لـشركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون، في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار خلفا لـ أوليفر أندروز

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تعيين رئيس تنفيذي جديد لمؤسسة التمويل الافريقية

أعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية التي تستثمر في حلول البنية التحتية في أفريقيا، عن تعيين سامح شنودة في منصب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار الجديد لديها.

وقال شنودة : “لطالما كنت معجباً بمؤسسة التمويل الأفريقية بفضل ابتكاراتها، ومهمتها الفريدة، وخططها الطموحة للنمو، ورؤيتها المتمثلة في توجيه حلول البنية التحتية لصالح القارة الأفريقية. وإنني أتطلع قدماً إلى العمل مع الفريق الموهوب وجميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة والعوائد التنافسية لصالح المساهمين، ولمواصلة إرث من سبقني في هذا المنصب، وهو السيد أوليفر أندروز، في كتابة الفصل القادم في مسيرة مؤسسة التمويل الأفريقية ودفع آفاق نمو جديدة”.

ومع تعيين شنودة، يتقاعد أوليفر أندروز الآن من المؤسسة، بعد قضاء 13 عاماً مميزاً من العمل في مؤسسة التمويل الأفريقية، وحوالي 40 عاماً في مجالات تطوير المشاريع وتطوير البنية التحتية والاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستشارات الاستراتيجية.

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