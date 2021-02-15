40.7 مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا خلال 9 أشهر

يعكس ذلك النمو في قيم وأحجام التبادل التجاري بين الإمارات ودول القارة السمراء لا سيما في ظل جائحة كورونا ” كوفيد 19″ وتأثر اقتصادات العالم بحسب وكالة الأنباء الإمارتية.

وأضاف – في حوار مع الوكالة “وام” بمناسبة انطلاق أعمال منتدى “أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا” اليوم – أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأفريقيا بلغ نحو 50 مليار دولار في العام 2019 مقابل 33 مليار دولار العام 2015.

وذكر الزيودي أن العلاقات الإماراتية مع الدول الأفريقية قوية وتمتد لقرون بالنظر لقنوات التجارة التقليدية والقديمة للدولة مع محيطها الآسيوي والأفريقي لذا فإن دولة الإمارات تنظر بأهمية بالغة لتلك العلاقات المثمرة والحرص على تنميتها ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن على الصعد كافة.

وأضاف : ” إذا استعرضنا قنوات الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، سنجد مؤشرات إيجابية تترجم بلغة الإحصائيات والأرقام لمعدلات مطردة من النمو في مختلف قطاعات الشراكة، وبما يعطينا مؤشرات تفاؤلية لنمو وازدهار تلك العلاقات لآفاق أرحب بما يعود بالخير والرفاهية على كلا الجانبين”.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات وكينيا شهدت تطوراً ملموساً طيلة الخمسة أعوام الماضية، أو خلال ذات الفترة وتحديداً الأعوام 2015 إلى 2019، حيث ناهزت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات وكينيا خلال 2019 ما يعادل 2.7 مليار دولار مقارنةً بنحو 1.5 مليار دولار العام 2015 مع الأخذ في الاعتبار، أن تلك المؤشرات تعتبر مرضية لحد ما بالنظر لحالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة الماضية وانخفاض أسعار النفط، وهذا وإن دل فإنه يدل على قوة العلاقات التجارية ومجمل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكينيا.

وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في كينيا وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري خاصة المجالات التي تخدم أجندة التنوع الاقتصادي .. قال الزيودي إن هناك نموا في الاستثمارات المتدفقة بين الإمارات وكينيا وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وتطوير وإدارة مراكز التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات والتنقيب عن المعادن وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد وتناهز قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما يوازي 2.38 مليار دولار مقابل 63 مليون دولار قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات مع تواجد نحو 18 علامة تجارية في الإمارات واردة من كينيا.

وأضاف أن الإمارات تعد بمثابة نافذة حيوية وجيوستراتيجية لمرور منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، يضاف لما سبق تصنيف الدولة واستحواذها على المرتبة الثالثة عالمياً في قطاع إعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة، فهذا مؤشر يدعم جاذبية الدولة تجاه التجارة العالمية وبالأخص من دول أفريقيا ونحن نثمن العلاقات مع كينيا على كافة المستويات ونرحب بتقديم الدعم لمرور التجارة من وإلى كينيا عبر بوابة الدولة والاستفادة من قدراتها اللوجستية المتطورة عالمياً.

وحول الفرص المتاحة حالياً لتوسيع نطاق الشراكة وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة وبما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية في البلدين .. أوضح الزيودي أنه على الصعيد الثنائي بين البلدين نرى الفرص المتاحة تتمثل في العديد من القطاعات بالأخص القطاع السياحي والضيافة حيث تتطلع دولة الإمارات للدفع بمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى وعلى سبيل المثال تجارة التجزئة والاتصالات والزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات التحويلية والبناء والتشييد والبنى التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي وكذلك الإمارات بات لديها خبرات هائلة في قطاعات الطاقة المتجددة.