نزوح 4% من الوافدين في الخليج وتبعاته على خطط التنويع الاقتصادي

وذكرت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بأن الدول الخليجية تشهد تسارعاً في وتيرة التحول في سوق العمالة في المنطقة بسبب مغادرة الوافدين للمنطقة، مما قد يؤثر سلباً على النمو في المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان “مغادرة الوافدين قد تحد من وتيرة التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية”.

يعتقد أن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفض بنسبة 4٪ العام الماضي ، وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين ، والذي قدم واحدة من أولى اللمحات عن الديناميكيات الديموغرافية الإقليمية خلال الوباء.

قالت ذهبية جوبتا من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز “نعتقد بأن عدد السكان في الدول الخليجية الست قد تراجع بنسبة تزيد قليلاً على 4%، في المتوسط، العام الماضي، بسبب مغادرة الوافدين للمنطقة بشكل رئيسي. وفي حين أننا سنشهد حركة عودة لبعض الوافدين مع تعافي الدورة الاقتصادية، إلا أننا نتوقع استمرار تراجع نسبة الوافدين في المنطقة. وفي حال لم تقابل هذه التغييرات بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعزز الاعتماد على رأس المال البشري فإنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل وستضيف مزيداً من التحديات أمام جهود التنويع الاقتصادي التي تقوم بها الدول الخليجية للحد من الاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز”.

وأشار التقرير إلى أن “إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات الدخل والتنوع الاقتصادي قد تتعرض للركود على المدى الطويل دون استثمار كبير في رأس المال البشري لسكان البلاد وتحسين مرونة سوق العمل”.

تعتمد الدول الست التي تتألف من مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان – بشكل كبير على العمال الأجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والتمويل. يعتمد القطاع الخاص في المنطقة على العمالة الوافدة لما يقرب من 90٪ من القوة العاملة ، وفقًا لوكالة ستاندرد أند بورز.

وتعرضت الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في المنطقة للركود العام الماضي بعد صدمات انخفاض أسعار النفط وحالة الطوارئ الصحية العالمية ، مما أجبر العديد من الوافدين الذين ارتبطت تأشيرات إقامتهم بوظائفهم على العودة إلى بلادهم.

وبالرغم من التحديات طويلة الأجل ، تشير وكالة ستاندرد آند بورز إن “التحول المتسارع في سوق العمل” لا يشكل خطرًا كبيرًا في الوقت الحالي ، “نظرًا لأن غالبية العمال الأجانب العائدين إلى ديارهم يشغلون مناصب منخفضة الدخل” ، وفقًا للتقرير.

تعتمد الدول الخليجية بشكل كبير على العمالة الوافدة – لاسيما في القطاع الخاص، التي تشكل فيه نسبة العمالة الوافدة نحو 90% من إجمالي عدد العاملين فيه – مما يعيق تطوير رأس المال البشري المواطن في هذه الدول. تعمل غالبية العمالة المواطنة في وظائف في القطاع العام، مما يضغط على الأوضاع المالية للحكومات، لاسيما في أوقات انخفاض أسعار النفط. يتزايد تبني الدول الخليجية لسياسات تعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، من خلال الحد من توظيف الوافدين بشكل رئيسي. نعتقد بأن سياسات التوطين يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي والتنويع في حال تسببت في الحد من الإنتاجية أو الكفاءة أو التنافسية.

وأضافت غوبتا: “سيعتمد المسار الاقتصادي طويل الأجل للدول الخليجية على قوة الميزانية العمومية للحكومات وعلى مدى استعدادها وقدرتها على القيام بإصلاحات تدعم ديناميكية القطاع الخاص. نرى بأن الإصلاحات التي تحسن المستوى التعليمي والمهارات بين المواطنين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ومرونة سوق العمالة، والتنافسية لها أهمية بالغة لإطلاق النمو المستدام في المنطقة”.