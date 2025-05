أول امرأة إفريقيـة تترأس منـظـمة التـجـارة العـالميـة

من المقرر أن يعلن اليوم تعيين امرأة ستكون أول أفريقية لرئاسة منظمة التجارة العالمية بعد بقاء المنصب شاغرا لأكثر من ستة أشهر بسبب اعتراض ترامب على تعيينها

ذكرت بي بي سي أن منظمة التجارة العالمية تستعد لتعيين نجوزي أوكونجو إيويالا النيجيرية كأول امرأة وأول زعيمة أفريقية لها اليوم الاثنين. وكانت الدكتورة أوكونجو إيويالا وزيرة مالية نيجيريا. ورغم إنها ليست خبيرة تجارية لكنها تقول إنه يمكنها أن تكون مشرفة بعين دقيقة على هيئة التجارة العالمية

ويأتي توليها المنظمة التي تأسست قبل 25 عاما ومقرها جنيف، في توقيت يعد من أكثر الأوقات التي تتعرض فيها التجارة العالمية للاضطراب. وكانت المنافسة على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية قد حسمت للتنافس بين امرأتين النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميون .

وتعرض نظام التجارة العالمي القائمة لصدمات كبيرة بعد أن قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإجراءات عدائية ضد الصين بزعم سعيها للهيمنة في قطاعات التكنولوجيا ونظام التجارة العالمي ذاته الذي تأسس على القواعد الذي ساعدت الولايات المتحدة في إرسائها بعد الحرب العالمية الثانية.

وتواجه أوكونجو التي تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها النيجيرية، تبعات جائحة كوفيد 19 التي أطلقت العنان للحمائية مع مطالبات في جميع أنحاء العالم لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية والتوجه إلى الأسواق المحلية لإنتاج من السلع.

ويبدو أن الرئيس جو بايدن يظهر تعاط أكثر ودية للعالم من سلفه ترامب ، فهو يضع التعافي المحلي في صميم إدارته من خلال أجندة “إعادة البناء بشكل أفضل”.

, who holds dual U.S. citizenship, will have to quickly demonstrate her ability to bring countries together after four years of growing mistrust generated largely by Trump’s highly disruptive “America First” trade policy. There will be tremendous pressure on her to produce significant results by the end of the year, when the WTO is expected to hold its first ministerial conference under her watch.