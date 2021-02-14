السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد pic.twitter.com/9tfx6OT4ry — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 14, 2021