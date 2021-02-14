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السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية،وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي،بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

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