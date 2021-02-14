محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

مرسيدس تسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة بسبب خطأ

قررت “مرسيدس بنز” سحب أكثر من 1.3 مليون سيارة من السوق الأمريكية، لأن منظومة مكالمات الطوارئ الخاصة بها يمكن أن ترسل المستجيبين إلى الموقع الخطأ بعد تعرض السيارة لحادث بحسب بلومبرغ.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مرسيدس تسحب أكثر من 1.3 مليون سيارة بسبب خطأ

وتأتي هذه الخطوة بعد أن علمت “مرسيدس” بحادث تصادم في أوروبا حيث أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي بيانات خاطئة عن موقع السيارة المتضررة.

 
وبدأت الشركة التحقيق في أكتوبر 2019، وسجلت حالات أخرى مماثلة وقال متحدث باسم الشركة.
ويغطي الاستدعاء العديد من السيارات من عام 2016 إلى عام 2021، بما في ذلك تلك المصنفة CLA وGLA وGLE وGLS و SLC وA وGT وC وE وS وCLS وSL وB وGLB وGLC وG.
كما أعلنت شركة ديملر فانز   التابعة للشركة عن سحب سيارات Metris 2020-2016 ومركبات Sprinter لعامي 2019-2020.

 وقالت “مرسيدس” إنها ستبلغ المالكين المتأثرين وستحدث أنظمة البرامج بدون مقابل، وفقا لملفات وزارة النقل الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ سحب السيارات في 6 أبريل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا