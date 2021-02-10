تبدل مراتب دول الخليج ضمن قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال 2021

فيما تواصل الصناديق السيادية العربية تصدر قائمة أكبر صناديق سيادية في العالم خلال 2021، بقيادة الإمارات والكويت والسعودية. ولفت تقرير جديد إن الأزمات الاقتصادية خلال ازمة كورونا قد دفعت حكومات بعض الدول التي تعاني حاليا من مشكلات مالية، اللجوء إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها لسد عجز التدفقات النقدية ودعم اقتصادها المحلي. وأشار تقرير

وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في يوم الأربعاء، إن تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب على النفط وأسعاره أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للحكومات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، والتي سيتم تمويلها جزئياً عن طريق سحب أصول صناديق الثروة السيادية (SWF).

وذكرت “موديز” أنه لا يزال مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر وأبوظبي أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية. ومع ذلك، بالنسبة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اللتين تمتلكان مخزوناً أكثر تواضعاً من أصول صناديق الثروة السيادية، فإن عمليات السحب الكبيرة ستؤدي إلى تآكل كبير في احتياطيات صندوق الثروة السيادية على المدى المتوسط​​، ما يقلل من الارتفاع إلى القوة المالية المستمدة من هذه الأصول، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية في عُمان.

وبالنسبة لدولة الكويت، أوضحت الوكالة أن العجز المالي الضخم إلى حد كبير أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر، ما أدى إلى زيادة مخاطر السيولة في ظل عدم وجود قانون للديون على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة، والتي تخضع حالياً لسيولة في الميزانية العمومية للدولة النفطية.