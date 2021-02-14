مقاضاة شركات الشوكولاته نستلة وهيرشي ومارس بتهم الاتجار بالاطفال وإجبارهم على السخرة

وأعلنت مؤسسة انترناشونال رايتس أدفوكيتس -IRAdvocates- عن رفعها دعوى فيدرالية جماعية يوم الجمعة نيابة عن عمال من مالي ضد شركات متهمة بالتواطؤ في تهريب الأطفال وإجبارهم على أعمال السخرة.

وكان الضحايا قد جرى تهريبهم حين كانوا أطفالا وأجبروا على قطف ثمار الكاكاو في ساحل العاج وهي أكبر بلد مصد ومنتج للكاكاو .

تستند تلك القضية وهي استرقاق الأطفال كعبيد إلى قانون يسمح للضحايا بمقاضاة الشركات التي تشارك في مشروع يستفيد من الاتجار والعمل القسري، وتعد شركة نستلة وكارجيل ومارس من بين الشركات المذكورة في الدعوى. وقالت منظمة “آي آر أدفوكيتس” في بيان: “إنهم يستفيدون من استمرار جني الأرباح من بيع الكاكاو الرخيص الذي يحصده الأطفال العبيد”.

وقالت المتحدثة باسم شركة مارس جيسيكا أدلمان عبر البريد الإلكتروني “نحن لا نعلق على أي دعوى قضائية معلقة”. قالت مارس ريجلي في تقرير هذا الأسبوع إنها وسعت تغطية مراقبة عمالة الأطفال.وقال متحدث باسم شركة كارجيل في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: “نحن على علم بالقضية، وبينما لا يمكننا التعليق على تفاصيل هذه القضية في الوقت الحالي ، أود أن أؤكد أننا لا نتسامح مع عمالة الأطفال في إنتاج الكاكاو”. “عزمنا على معالجة هذا لم يكن أقوى من أي وقت مضى ونحن نسرع ​​جهودنا لمعالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال.”

قال متحدث باسم شركة نستله في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الشركة لديها سياسات واضحة ضد عمالة الأطفال وتعمل على إنهائها. الدعوى القضائية “لا تساعد في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو”.

واجهت الشركات متعددة الجنسيات عشرات الدعاوى التي تتهمها بالقيام بدور في انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات البيئية وانتهاكات العمل. كما رفعت المؤسسة الحقوقية قضية نيابة عن ستة أطفال سابقين عبيد ضد نستله وكارجيل. لا تزال القضية معلقة وتم مناقشتها في المحكمة العليا في 1 ديسمبر، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحاول حماية الشركات من قانون يشمل الجرائم التي ترتكبها الشركات خارج الولايات المتحدة بحسب صحيفة لوس انجلوس تايمز.

يذكر أن صناعة الشوكولاتة تعتمد على حبوب كاكاو التي تزرع في غرب أفريقيا حيث يعمل أكثر من مليوني طفل في صناعة الكاكاو. وتصدر معظم الشركات المذكور مختلف أنواع الشوكولاته للعالم، أي قرابة 60% من هذه الكميات تأتي من غرب أفريقيا.

وفي عام 2000، كشفت تقارير صحفية أن جمع وحصاد نبات الكاكاو قد تُرك كليًا للأطفال، الذين يعملون دون أجر ويعيشون في نير العبودية وبمثابة سجناء مجبرون على قضاء حوائجهم في حاوية أو على سطح منزل ويعانون من سوء التغذية، و يباع الأطفال مقابل 30 دولار للطفل أو يُخطفون، ويعتقد هؤلاء الأطفال في البداية أنهم سيحصلون على عمل بمقابل مالي.

ولا يزال قرابة 300 ألف طفل يعلمون كعبيد في مزارع الكاكاو في ساحل العاج فيما يرتفع الرقم بحسب دراسة لجامعة تولين الأمريكية، إلى 1,8 مليون طفل بإضافة الأطفال في غانا.