الإمارات تجري تعديلا في وزارة الخارجية

وقال سموه:” أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في “الخارجية” بحضور الشيخ محمد بن زايد حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك وخليفة شاهين المرر وزيري دولة ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة

واضاف: كما منح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور قرقاش ..أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي .. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية .. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده.”

واشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم أنور قرقاش قائلا:”: سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم #أنور_قرقاش و زكي نسيبة، بوسام “الاتحاد” تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي”.

وختم قائلا:”الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات..تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح.

تعيين معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/jXinMOhpTX — UAEGov (@uaegov) February 10, 2021