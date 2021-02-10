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دبي : تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي

كشف اقتصادي أمس استمرار تحسن إنتاج الشركات غير النفطية في دبي خلال كانون ثان/يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي، لكن التحسن كان طفيفا، مع إعادة السلطات في الإمارة فرض بعض الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي : تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي

وخلص تقرير أصدرته  آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية أن القطاع الخاص عير النفطي في دبي التي تمثل مركز الأعمال في منطقة الشرق الأوسط سجل تحسنا جزئيا خلال الشهر الماضي. وفي حين تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال الشهر الماضي إلى 6ر50 نقطة  مقابل 51 نقطة خلال الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، فإن المؤشر ظل أعلى من مستوى 50 نقطة.

كما سجل المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بدبي ارتفاعا لأول مرة منذ حوالي عام، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن مستقبل الأعمال. ومع ذلك مازال مؤشر التوظيف أقل من مستوى 50 نقطة.

ديفيد أوين المحلل الاقتصادي في مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت اشار إلى ذلك بالقول  “رغم عدم نمو المبيعات تقريبا، زادت الشركات غير النفطية في دبي إنتاجها للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي… مع الثقة في تحسن الأوضاع خلال 2021 بفعل سرعة استخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة ،ارتفع مؤشر التوظيف لأول مرة منذ حوالي عام بعد أن كانت الجائحة قد أدت إلى تراجع قياسي للتوظيف خلال الربع الثاني من 2020”.

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