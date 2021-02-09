محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

تقرير ألماني يكشف عن “قنبلة بيروت الثانية” التي لا تزال موجودة داخل المرفأ

كشفت وسائل إعلام ألمانية في تقرير لها بعنوان “قنبلة بيروت الثانية” عن مواد خطرة مازالت موجودة على مرفأ بيروت.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تقرير ألماني يكشف عن “قنبلة بيروت الثانية” التي لا تزال موجودة داخل المرفأ

نقلت شبكة “ntv” الإخبارية الألمانية أن الشركة الألمانية كومبي ليفت Combi Lift تساعد في منع كارثة ثانية في مرفأ بيروت، ربما بالقدر التدميري نفسه لكارثة 4 آب.
وقال التقرير إنه “خلال أعمال الأمن والتنظيف بعد الدمار الشديد من كارثة المرفأ، وجد العمال في الميناء 52 حاوية تحتوي على مواد متعفنة جزئياً وتمثل أكثر من 1000 طن من المواد الكيميائية”.

وبهذا الصدد قال المدير الإداري لشركة كومبي ليفت هيكو فيلدرهوف، المكلفة بالتخلص من المواد الكيميائية التي تمّ العثور عليها في المرفأ بعد الانفجار: “يجب أن نقول الأمر كما هو: ما وجدناه هنا كان قنبلة بيروت ثانية. لم أر شيئاً مثله من قبل”.

ووقع انفجار قوي جدا في مرفأ مدينة بيروت بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب بحدوث وفيات وجرحى وأضرار مادية جسيمة في الأبنية المنازل والسيارات.
وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.

وتتراكم مواد كيماوية خطيرة في الميناء بعضها يعود لعقود ماضية، وذكر

Note: Lebanon has a history of being a place for dumping chemical waste. The Lebanese Forces militia were paid to dump 1000s of tons of chemical waste during the civil war, according to GreenPeace + leaked Army report

Authorities then covered it up

Read:https://t.co/HHDvuEVENj

&mdash; Timour Azhari (@timourazhari) February 7, 2021

” target=”_blank”>مراسل رويترز في لبنان نفي القوات اللبنانية لتقرير جرين بيس عن تورط القوات في استيراد نفايات ومواد خطرة خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا