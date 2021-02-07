سوريا: جدل واسع بعد قرار يحدد ثمانية آلاف دولار أمريكي بدل الخدمة الإلزامية

أثارت إجراءات جديدة أعلن عنها في سوريا جدلا واسعا بعد دخول تعديل يقضي بتسديد ثمانية آلاف دولار أمريكي بدل الخدمة الإلزامية لمن تجاوز 42 عاما، حيز التنفيذ في شهر فبراير الجاري، ونص التعديل في المادة 5 أنه في :” تعديل المادة /97-1/: من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.”

جاء ذلك بعد تأكيد رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة العميد إلياس بيطار، في تسجيل نشرته وزارة الإعلام، أنّ مديرية التجنيد العامة، ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاماً سواء كان داخل سورية أم خارجها، في حال لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإذا لم يكن لديه أملاك، سيتم الحجز على ممتلكات أهله وذويه.

وأضاف بيطار: “هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.

تزامنت تصريحات بيطار مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع فبراير/ شباط الحالي.

وينص التعديل القانوني أنه”يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة”.

كما أقر مجلس الشعب السوري عام 2019، تعديل المادة (97) من قانون خدمة العلم، ليجيز إمكانية تحصيل البدل عبر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره.