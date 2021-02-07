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الكويت تلجأ للصندوق السيادي مع شح في السيولة النقدية

أدى نفاد سيولة الاحتياطي العام بوكالة فيتش إلى تغيير نظرتها المستقبلية للكويت لأول مرة، من مستقرة إلى سلبية بانتظار الاتفاق على حل أكثر استدامة لمشكلة السيولة. وتصل قيمة الأصول الأجنبية في الصندوق السيادي الكويتي في نهاية 2020 بـ 581 مليار دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تلجأ للصندوق السيادي مع شح في السيولة النقدية

وذكر تقرير بلومبرغ أن الحكومة الكويتية قامت بتحويل آخر أصولها إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد للحصول على سيولة لسد عجز ميزانيتها.

وتشهد الكويت زيادة في النفقات الحكومية نتيجة لاجتماع عاملين هما النمو السكاني للمواطنين و بسبب تداعيات أزمة كورونا المستمرة على الانفاق الحكومي وعلى الإيرادات النفطية، إلى جانب تأخر الإصلاحات الاقتصادية بحسب صحيفة القبس.

ويأتي ذلك في أعقاب تحذير وكالة ستاندرد آند بورز  الأخير من أنها ستنظر في تخفيض تصنيف الكويت في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة إذا فشل الساسة في تجاوز المأزق.

وأجبرت سنوات من انخفاض أسعار النفط الكويت على استنفاذ احتياطياتها لتوليد السيولة ،  و ليس من الواضح كيف ستغطي الحكومة العجز الثامن على التوالي في الميزانية ، والمتوقع أن يبلغ 12 مليار دينار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.

ونقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع  طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات خاصة ، إن الأصول التي نقلتها الحكومة تشمل حصصًا في بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات زين. وقال المصدر إن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة ، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 2.5 مليار دينار (8.3 مليار دولار) ، تم تحويلها أيضا من خزانة الحكومة في يناير كانون الثاني.

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