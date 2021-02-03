أول قفزة في سوق التوظيف في السعودية والإمارات

وتحسنت الأنشطة الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات مع مطلع العام الجديد فيما يشهد سوق التوظيف في الإمارات أول قفزة له بعد ركود شهدتها الأشهر الـ13 الماضية مع تشجع الشركات على البدء بعمليات التوظيف.

وأضافت الشركة في بيان أن مؤشر مديري المشتريات في السعودية سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019 ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى القطاع غير النفطي.

وبيّنت أن نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي ظل قوياً خلال الشهر الأول من عام 2021، مشيرة إلى ارتفاع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع، كما أدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي.

ويفترض بعمليات التوزيع السريع للقاحات كوفيد 19 في الإمارات أن يساعد بتعزيز الثقة بالأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب ديفيد أوين وهو محلل اقتصادي لدى آي إتش إس ماركت.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57.1 نقطة في شهر يناير الماضي، مقارنةً بـ 57.0 نقطة في الشهر الذي سبقه.

وساهمت الاستثمارات الأجنبية في الشارقة في توليد 1100 وظيفة عام 2020 فيما استفادت المملكة العربية السعودية من تراجع الإصابات بكوفيد 19 مع تفاؤل الشركات بتعزيز اللقاحات لنمو الأنشطة.

وفيما كان مؤشر مديري المشتريات في الإمارات قد وصل إلى 51.2 نقطة في شهر يناير الماضي كما كان حاله في ديسمبر، بدأت عمليات التوظيف رغم ضآلتها قد ظهرت بعد موجة خسارة الوظائف، لتعكس تشجع الشركات على توظيف المزيد مع النمو الثابت في الأنشطة التي تعزى إلى ارتفاع المبيعات واستئناف مشاريع البناء.

وزادت الأعمال التجارية لأسباب منها ارتفاع مبيعات الصادرات وتوقعات الشركات الأكثر إيجابية.