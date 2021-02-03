السعودية: أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات في 15 شهرا مع تحسن ظروف العمل

وأضافت الشركة في بيان أن المؤشر سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019 ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى القطاع غير النفطي.

وبيّنت أن نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي ظل قوياً خلال الشهر الأول من عام 2021، مشيرة إلى ارتفاع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع، كما أدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي.

وذكرت أن الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة خلال يناير الماضي ساعد على التوسع في النشاط التجاري، على الرغم من تراجع وتيرة النمو بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر .

وبينت أن تحسن ظروف السوق وزيادة المبيعات الالكترونية وزيادة الطلب على الصادرات أدى إلى دعم هذا الارتفاع، مضيفة أن الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات تقريباً.

وقالت إن توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة كانت متفائلة في يناير الماضي، ما يعكس التفاؤل بشأن الانتشار العالمي للقاحات فيروس كورونا وتأثيره الإيجابي المتوقع على الانتعاش الاقتصادي.