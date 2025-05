الرئيس الأمريكي يسهل حصول ملايين على الجنسية الأميركية

وسيأمر الرئيس الديموقراطي أيضا بمراجعة كل الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج التي طرحها سلفه دونالد ترامب ما سيؤدي الى “تغيرات جذرية في سياسة” الهجرة، كما أعلن مسؤولون كبار في الحكومة.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين.

وقالوا خلال تصريح صحافي إن استراتيجيته “تستند على اساس أن بلادنا أكثر أمانا وقوة وازدهارا بوجود نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني”.

ويتعلق أحد وعود حملته الانتخابية بتشكيل مجموعة عمل تكلف لم شمل عائلات المهاجرين الذين تم التفريق بينهم جراء سياسة وقف دخول المهاجرين على الحدود التي اعتمدتها إدارة ترامب في 2018. وبعد إثارة جدل، تخلت حكومة الجمهوريين في النهاية عن هذا الاجراء لكن مئات الأطفال لم يجتمعوا بعد بأهاليهم.

وستكون مهمة مجموعة العمل هذه تحديد العائلات واقتراح لم شمل المهاجرين “بحسب رغباتهم وأوضاعهم” كما أوضح المسؤولون الأميركيون بدون القول ما اذا كان ذلك يمكن ان يشمل إعادة أهالي او أطفال طردوا، الى الأراضي الأميركية.

وهناك مرسوم ثان يتعلق بدول المهاجرين. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من المصدر مثل تلك التي أتاحت في عهد باراك أوباما إحضار مئات القاصرين الذين كان آباؤهم موجودين بالفعل في الولايات المتحدة بدون أن يضطروا لسلوك طرقات الهجرة الخطرة.

It’s simple: We are stronger when we welcome immigrants — not shut them out. pic.twitter.com/aF43c65cDI

— President Biden (@POTUS) February 3, 2021