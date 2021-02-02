توقعات العام 2021 للشركات الخليجية: التقدم الحذر السمة الأبرز لهذا العام

وشملت النقاط الرئيسية في التقرير ما يلي:

– نتوقع بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج هذا العام بشكل طفيف من الانكماش الحاد الذي شهده في العام 2020، بنسبة 2% في المتوسط في العام 2021.

– نتوقع أن تحتاج دورة الأعمال عدة فصول على الأقل حتى تتعافي تماماً. ستواصل الشركات التركيز بشكل رئيسي على ضبط المصروفات، وتحسين إدارة السيولة، والحفاظ على التدفق النقدي. نعتقد بأن الاستثمارات الجديدة يتكون محدودة في معظم القطاعات خلال الأشهر 12 المقبلة.

– تبقى القطاعات الأكثر انكشافاً هي الطيران والسياحة والعقارات والضيافة والتجزئة غير الأساسية والنفط الغاز، فيما تتمتع قطاعات الاتصالات والمرافق وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة بوضع أفضل نسبياً.

نتوقع بأن تحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. يبدو بأن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية. وهذا ينطبق أيضاً على قطاعات النفط والغاز والسلع – بما في ذلك خدمات الحقول النفطية – لأننا نتوقع بقاء توليد الإيرادات تحت ضغط كبير مقارنةً بمستويات العام 2019. حالياً، نظرتنا المستقبلية سلبية لنحو 38% من الشركات غير المالية وكيانات البنية التحتية التي نُصنِّفها في منطقة الخليج، بما في ذلك تنصيف واحد تحت المراقبة الائتمانية مع توجه سلبي. وفي حال استثنينا الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي تمثل ما يزيد قليلاً عن نصف الشركات وكيانات البنية التحتية التي نُصنّفها في المنطقة، فإن هذه النسبة تصل إلى ثلاثة أرباع العدد في محفظة تصنيفاتنا الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية في المنطقة.

ونظراً للتوقعات التشغيلية السلبية، نتوقع بأن تحافظ معظم الشركات على استراتيجيات محافظة. في ظل غياب أي انتعاش كبير في توليد الإيرادات، فإن تركيزها الرئيسي سيكون على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات.

الحذر سيكون سمة العام 2021

في حين أننا قد نكون تجاوزنا الأسوأ، نتوقع استمرار الضغوط الاقتصادية وبأن يكون التعافي بطيئاً وتدريجياً. بعد الركود الكبير في العام 2020، نتوقع بأن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعةً 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023 (انظر الرسم البياني 1 و2).

نتوقع بأن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولار أمريكي في العام 2021 و2022 و55 دولار أمريكي في العام 2023 وصاعداً. ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، تعتقد وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بأنه يبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية. ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية. نستخدم هذه الفرضية حول توقيت التطعيم لتقييم التداعيات الاقتصادية والائتمانية الناجمة عن الجائحة. سنواصل تحديث توقعاتنا وتقديراتنا وفقاً لتطور الأوضاع.

في حين أننا نتوقع تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، نعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة.