السعودية تؤجل رفع القيود على السفر وفتح الموانئ إلى 17 مايو

كانت وزارة الصحة قد أشارت إلى تأخيرات في تسلم شحنات اللقاح الواقي من كوفيد-19.
تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية . pic.twitter.com/QHw235N1S1
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 29, 2021
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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية يوم الجمعة أن السعودية أرجأت إنهاء الحظر المفروض على سفر المواطنين وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية من 31 مارس آذار إلى 17 مايو أيار.
كانت وزارة الصحة قد أشارت إلى تأخيرات في تسلم شحنات اللقاح الواقي من كوفيد-19.
تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية . pic.twitter.com/QHw235N1S1
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 29, 2021