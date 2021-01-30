السعودية تؤجل رفع القيود على السفر وفتح الموانئ إلى 17 مايو

كانت وزارة الصحة قد أشارت إلى تأخيرات في تسلم شحنات اللقاح الواقي من كوفيد-19.

تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية . pic.twitter.com/QHw235N1S1 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 29, 2021