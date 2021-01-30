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السعودية تؤجل رفع القيود على السفر وفتح الموانئ إلى 17 مايو

القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية يوم الجمعة أن السعودية أرجأت إنهاء الحظر المفروض على سفر المواطنين وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية من 31 مارس آذار إلى 17 مايو أيار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تؤجل رفع القيود على السفر وفتح الموانئ إلى 17 مايو

 

كانت وزارة الصحة قد أشارت إلى تأخيرات في تسلم شحنات اللقاح الواقي من كوفيد-19.

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