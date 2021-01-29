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تأجيل موعد رفع تعليق السفر السعوديين إلى الخامس من شوال

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تأجيل موعد رفع تعليق السفر السعوديين إلى الخامس من شوال

وكالة الأنباء السعودية “واس”،  نقلت عن مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية “إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود، تم تعديل مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ”.

وأكد أن ذلك جاء بناء على ما أوضحه وزير الصحة من أن “الشركات المصنعة للقاح كورونا تأخرت فى تسليم الدفعات المتعاقد عليها فى الأوقات المحددة، ونظرا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة فى المملكة قبل السماح بالسفر فى ظل وجود موجة ثانية من الجائحة فى كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة فى المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة”.

وأفاد بأنه تم تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بحيث يكون اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين 17 مايو 2021 بدلا من 31 مارس 2021 مع استمرار وزارة الصحة فى متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

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