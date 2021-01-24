105.95 مليار ريال إجمالي حجم التجارة الخارجية للسعودية لنوفمبر الماضي

وصل إجمالي التجارة الخارجية للسعودية خلال نوفمبر الماضي إلى أكثر من 105 مليار ريال بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأوضح التقرير الشهري أن حجم الصادرات بلغ 58.15 مليار ريال فيما كانت الواردات 47.80 مليار ريال. وبين التقرير أن أهم السلع المصدرة كانت المنتجات المعدنية بقيمة 37.9 مليار ريال يليها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 5.9 مليار ريال، فيما حل ثالثا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بمبلغ 5.2 مليار ريال ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل خامسا المعادن المادية ومصنوعاتها بنحو 1.5 مليار ريال.

كما شمل التقرير أهم 5 سلع مستوردة كان أولها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 10.6 مليار ريال ثم معدات نقل العربات والطائرات والبواخر بقيمة 8.9 مليار ريال، وحل ثالثا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4 مليار ريال ثم المعادن المادية ومصنوعاتها بقيمة 3.7 مليار ريال، وأخيرا المواد الغذائية المحضرة والمشروبات والخل والتبغ وأبدال التبغ المصنعة بقيمة 2.4 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن الصين تعتبر الدولة الأولى للصادرات السعودية بقيمة 10.4 مليار ريال ثم الهند بقيمة 6.2 مليار ريال فالإمارات بنحو 5.6 مليار ريال ثم اليابان بقيمة 5.6 مليار ريال و كوريا بنحو 4.7 مليار ريال.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تصدر نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2020م. للمزيد من التفاصيلhttps://t.co/m6mJjvqF6Q pic.twitter.com/KZCNr1qioK — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 24, 2021

أما أبرز الدول التي تم الاستيراد مها فكانت الصين أولا بقيمة 10 مليارات ريال تليها أمريكا بقيمة 4.6 مليار ريال ثم الإمارات بنحو 3.5 مليار ريال وبريطانيا بقيمة 2.5 مليار ريال وأخيرا ألمانيا بنحو 2.2 مليار ريال.