الإمارات: تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي عن عدة قررات شملت تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم عند توفر الإمكانية المادية لذلك.

واشار سموه إلى أن: ” دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا”

واضاف :” واعتمدنا أيضا في اجتماعنا سياسة #الاقتصاد الدائري .. الهدف انتاج نظيف .. ونقل مستدام ..واستهلاك مستدام .. وادارة فعالة للنفايات .. بما يحافظ على #البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة .. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.”

واعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية .. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا.. pic.twitter.com/QyDDoXv3FV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 24, 2021