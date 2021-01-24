808 مليون درهم استثمارات أجنبية مباشرة بالشارقة

أوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة زادت 60% في النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف الأول، مشيرة إلى أن الجائحة أثرت على بعض القطاعات لكنها أظهرت أهمية قطاعات أخرى شكلت فرصاً كبيرة للاستثمار وتأسيس الأعمال في التجارة الإلكترونية وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية ما أسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة ضمن عدد من القطاعات الناشئة.اقتصاد الشارقة يثبت مرونة في التكيف مع الجائحة

وعلى الرغم من الضغط الذي تعرضت له التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب جائحة كورونا، فإن اقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية، وتمكن من مواصلة النموّ من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين على إيجاد فرص واعدة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي للإمارة وبيئتها الداعمة للاستثمار إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة وغيرها من المزايا التنافسية.

ومن خلال عمله وفق رؤية استباقية، استطاع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تكثيف جهوده لتعزيز الحركة الاستثمارية في الإمارة عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات بما في ذلك خدمات تحليل الأسواق المحلية بشكل مباشر لمساعدة الشركات الجديدة على تحديد فرص الأعمال الملائمة لها الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بالإمارة وساعد في تأسيس 16 مشروعاً استثمارياً جديداً لغاية الربع الثالث من 2020.

تعزيز التنافسية

وحول سرعة تكيف مكتب (استثمر في الشارقة) مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي للمكتب أن عام 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية، حيث أثبت قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة.

وأضاف المشرخ: “صحيح أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة تراوحت بين 21 و61 % بحسب تقرير حديث لشركة (ويفتك)، لكن في المقابل يفيد التقرير أن هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشاريع المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة 53.4٪، وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة 45.4٪ وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ العام 2012 والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية التي زاد الطلب عليها وزادت طاقتها التوظيفية”.

الفرص الأكبر للاستثمار في 2021

وأوضح المشرخ أنه على الرغم من الجائحة، إلا أن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة سترتفع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في قطاعات حيوية، بنسب مختلفة وفقاً لتوقعات (ويفتك)، التي أشارت إلى نمو قطاع علوم الحياة بنسبة 74٪، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55.6٪، والصناعات الزراعية والغذائية 49.7٪، واللوجستيات والتوزيع 46.2٪، وتكنولوجيا التنظيف 30.2٪، وإلى جانب القطاعات الرئيسة هناك قطاعات فرعية مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية الذكية سيشكل نموها فرصة لشركات الابتكار الناشئة.