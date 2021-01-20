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ترامب يرفع الرسوم عن واردات الألومنيوم من الإمارات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيستثني الإمارات العربية المتحدة من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ترامب يرفع الرسوم عن واردات الألومنيوم من الإمارات

رويترز

التاريخ: 20 يناير 2021

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيستثني الإمارات العربية المتحدة من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، قال ترامب إن إبرام الاتفاق جاء في ضوء العلاقات الأمنية المهمة بين البلدين.

بهذا تنضم الإمارات إلى الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك، التي نالت إعفاء من رسوم الألومنيوم.

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