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لأول مرة في التاريخ الأمريكي انتشار عسكري استعدادا لتنصيب جوبايدن الأربعاء

تنصيب جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء سيجري لأول مرة في التاريخ الأمريكي وسط انتشار عسكري واسع وحراسة أمني مشددة في استعراض غير مسبوق للقوة لتنصيب الرئيس.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لأول مرة في التاريخ الأمريكي انتشار عسكري استعدادا لتنصيب جوبايدن الأربعاء

ويلفت أندرو نيل محلل بي بي سي إلى أنه لم يسبق في الـ 44 عملية سلمية لتبادل السلطة في الولايات المتحدة أن جرى نشر الجيش وقوى أمنية كما يحدث اليوم.

وسيتم نشر أكثر من 20 ألف جندي من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء بمناسبة تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة بعد أن أعلنت عدد من الولايات عن حالة طوارئ مثل نيومكسيكو ونشرت معظم الولايات الأخرى الحرس الوطني تحسبا لوقوع أعمال عنف.

ويجري التنصيب ضمن حفل لا يخلو من الترفيه مع مشاركة نجوم مثل بروس سبنجستين ونجمتا الغناء، ليدي غاغا وجينيفر لوبيز احتفاء بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن  يوم الأربعاء الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري

بالإضافة إلى ذلك ، ستكون قوات الجيش النظامي على أهبة الاستعداد في فورت ماير القريبة في شمال فيرجينيا. سيكون سلاح مشاة البحرية في حالة تأهب في قاعدته في جنوب شرق العاصمة. كما سيكون الآلاف من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين في الخدمة ، بالزي الرسمي والملابس العادية. وقد تم بالفعل تفعيل وحدات متخصصة للتعامل مع هجمات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. الخدمة السرية هي المسؤولة عن التخطيط العام.

 

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