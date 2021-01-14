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السفارة الإماراتية: الحادث في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في بنجلاديش عرضي

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في بنجلاديش.. سفارة الدولة في دكا: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السفارة الإماراتية: الحادث في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في بنجلاديش عرضي

واشارت تقارير في الصحافة المحلية أن ضاغط نظام التكييف المركزي انفجر خلال عملية صيانة مما أودى بحياة شخص وإصابة 6 أشخاص في حي غولشان بالقرب من مركز التأشيرات التابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية تأكيد السفارة – في بيان لها – أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

 تقرير لصحيفة داكا تريبيون لفت إلى إن الشخص المتوفي هو فني في شركة صيانة مكيفات كانت تجري أعمال إصلاح في نظام تكييف مركزي – تشيللر في بناء من 14 طابقا يشمل مكاتب شركات مالية ومركز تأشيرات لدولة الإمارات.

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