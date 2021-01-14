ولي العهد السعودي: فرص الاستثمار بالمملكة 6 تريليونات دولار في 10 سنوات

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن فرص الاستثمار بالمملكة تصل إلى ستة تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، نصفها مشاريع جديدة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية نقلا عن كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء.

وأضاف أن تمويل 85 بالمئة من ذلك البرنامج الاقتصادي سيكون من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، والنسبة الباقية من خلال رأس المال الخليجي والعالمي.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة.

وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدرًا دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة.