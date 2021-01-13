هل تمّر الأيّام الثّمانية المُقبلة قبل خروج ترامب من البيت الأبيض بسلام؟

يواجه دونالد ترامب اليوم الأربعاء إجراءات “عزل” للمرة الثانية، وهي سابقة في الولايات المتحدة بعد أن ايتهمه الديموقراطيون بـ”التحريض على العنف” فيما هو ينفي أي مسؤولية عن الهجوم على مبنى الكابيتول بقيادة أنصار له.

يأتي ذلك في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” من خطط لاحتجاجات مسلحة في جميع الولايات الأميركية الخمسين، خلال الأسبوع الذي يسبق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، وفق نشرة نقلت محتواها شبكة “أي بي سي” نيوز الأميركية.

وكشفت النشرة الداخلية لمكتب التحقيقات الفدرالي والتي صدرت الاثنين، أن “إف بي آي” تلقى “معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير. محذرين من أنه إذا حاول الكونغرس تنحية الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة”.

وأضافت النشرة، أنه “يجري التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأميركي في الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير”.

لا يمكن قراءة أفكار ترامب الذي تم حرمانه من حرية الحديث مباشرة عبر تويتر أو يوتيوب بعد قيام تويتر وغوغل بإيقاف حساباته في هاتين المنصتين (علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل الثلاثاء موقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.)، إلا أن الدائرة التي تحيط بالرئيس الأمريكي في أيامه الأخيرة قد تكون السبيل الوحيد لقراءة ما يجري.

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل لم يحسم أمره بعد بحسب صحيفة نيويورك تايمز والتي أشارت أنه ليس مستاء من الخطوة التي أطلقها الديموقراطيون في مجلس النواب لعزل ترامب لكنّه لم يحسم موقفه بشأن ما إذا كان سيصوّت في نهاية المطاف لعزله أم لا لأنّه ينتظر الاطلاع على تفاصيل القرار الاتهامي ليجزم أمره ويتخذ القرار المناسب.

وفي معسكر ترامب أيضا جرى لقاء أشبه بالمُصالحة بين ترامب ونائبه بنس في البيت الأبيض ليتفقا على مُواصلة عَملهُما “في سبيل مصلحة أمريكا، إلا أن بنس أصبح يعد بين المسؤولين المتعقلين في إدارة ترامب.

ونقلت أ ف ب عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأشد ولاء لرغبات ترامب قوله أمس الثلاثاء إن إيران بأنها أصبحت “المقر الجديد” لتنظيم القاعدة، متخطية في ذلك أفغانستان وباكستان، وذلك في موقف أثار ردة فعل إيرانية ساخرة وتشكيك خبراء كثر.

ورصدت مراسلة صحيفة “بوليتيكو” بومبيو مع قائد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “موساد” في مطعم يعدّ “الوجهة الأمثل في واشنطن لاستقطاب الأنظار” يوم الإثنين. لكن توجيه ضربة لإيران بقرار منفرد من ترامب لم يعد ممكنا مع اصطفاف المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى جانب الديمقراطيين. كما أن تأويلات انفصال ولايات عن الاتحاد لم يعد ممكنا مع اختلاط التأييد للديمقراطيين والجمهوريين في ولايات مثل تكساس التي لم تعد ولاية حمراء وكاليفورنيا التي أصبحت تضم أكبر عدد من مؤيدي ترامب.

ومن المرجح أنه جرى “تقليم أظافر” ترامب ولم يعد لديه حيز كبير للمناورة رغم احتمال حدوث أعمال شغب يوم 20 يناير القادم مع خروجه من السلطة.