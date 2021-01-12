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عُمان تسعى لتسهيل ائتماني بملياري دولار

رويترز-التاريخ: 11 يناير 2021-قالت مصادر إن سلطنة عمان تتطلع إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من قرض تُرتب معظمه بنوك محلية وإقليمية. وشرعت عُمان في محادثات مع البنوك على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، حسب ما قالته مصادر لرويترز في ذلك الوقت، وذلك قبيل حلول استحقاقات دين كبيرة.

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عُمان تسعى لتسهيل ائتماني بملياري دولار

وقال مصدران مطلعان إنها تعكف حالياً على تسهيل حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقاً لشهية السوق. ويقود العملية إتش.إس.بي.سي وبنك المشرق وبنك الخليج الدولي وبنك مسقط وبنك ظفار، حسب ما قالته المصادر.

ويجري حالياً تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، وسيبلغ أجله 15 شهراً مع إمكانية تمديده 12 شهراً إضافية إذا قرر المقترض. وأحجم إتش.إس.بي.سي عن التعليق. ولم ترد البنوك الأخرى ولا وزارة المالية العمانية على طلبات للتعليق. وأوضح المصدر نفسه أن جزءاً من القرض الجديد سيستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير.

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