قيمة تويتر تفقد 5 مليارات دولار مع هبوط أسهمها بعد تعليق حساب ترامب

أريبيان بزنس: أثارت خطوة تويتر قلقا على صلاحيات الشبكات الاجتماعية في فرض الرقابة لصالح طرف محدد كما أثارت قلق المستثمرين من احتمال إصدار تشريعات لتنظيم الشبكات الاجتماعية في المستقبل.

قالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي له ما يربو على 88 مليون متابع، جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي المدرج في الولايات المتحدة ثمانية بالمئة أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل فتح السوق صباح اليوم الاثنين.

القرار أثار انتقادات من بعض الجمهوريين بدعوى انتهاك حق الرئيس في حرية التعبير، في حين قال تيري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي إن أحداث الأسبوع الماضي ستؤذن على الأرجح بعصر جديد من السيطرة الرسمية الأشد وطأة.

وانتقدت الحكومة الألمانية قيام تويتر بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين بأن الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي تضطلع بالمسؤولية حيال عدم تسمم محتويات التواصل السياسي بعبارات الكراهية والتحريض على العنف.

وأضاف أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي كحق أساسي له أهمية بالغة إلا من خلال المُشَرِّع وليس حسب معيار الشركات، مشيرا إلى أن المستشارة انجيلا ميركل تعتبر لهذا السبب إغلاق حساب ترامب بشكل دائم، مسألة إشكالية.