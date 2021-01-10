عبيد حميد الطاير يلتقي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي

تم في اللقاء مناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة وسبل تطوير وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وخلال اللقاء أعرب عبيد حميد الطاير عن التزام دولة الإمارات القوي بمواصلة توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على مستوى العالم. وقال : “تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.”

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، كما تعد الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الدولة.