غياب الطلاب الدوليين والموظفين يخّفض عدد سكان لندن لأول مرة منذ 30 عاما

يتجه عدد سكان لندن للانخفاض لأول مرة منذ عام 1988، أي أكثر من 30 عامًا، ومن بين العوامل التي قد تتسبب في الهجرة الجماعية من لندن انتقال عدد أقل من الطلاب الدوليين إليها كما تعد التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وإعادة تقييم الأشخاص لاختيار مكان العيش خلال الأزمة ربما تكون من بين الأسباب بحسب التقرير.

وعلقت هانا أودينو الخبيرة الاقتصادية في برايس ووترهاوس كوبرز بأن الانخفاض المستمر في عدد سكان لندن سيكون له عواقب اقتصادية هائلة على اقتصاد العاصمة وأسعار المنازل وشبكة النقل، ولكن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير فيروس كورونا وبريكست.

وقالت “يعتمد ذلك على مدى استمرار العمل من المنزل على المدى الطويل، فالكثير من الناس يفتقدون حقًا بيئة العمل من المكتب لذلك ربما يعود الناس إلى الحياة في المدينة عندما تنتهي التدابير الاجتماعية بالكامل”. وقال عمدة لندن إنه واثق من أن لندن ستخرج أقوى من أزمة كورونا وستتعافى لتصبح أكثر نظافة وأكثر خضرة وعدلًا.

يضاف إلى ذلك توفر فرص عمل أقل وانخفاض عدد المهاجرين إلى المدينة نتيجة الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يعيد فيه سكان العاصمة البريطانية التفكير في أوضاعهم المعيشية أثناء الإغلاق ويشجع انتشار فكرة العمل من المنزل أثناء الوباء العديد من الناس على التفكير في الانتقال إلى مكان آخر، إضافة إلى انخفاض معدل المواليد السنوي إلى أدنى مستوى منذ قرن. وبحسب تقرير الشركة، انخفض صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بوجه عام منذ التصويت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وقد يتحول صافي الهجرة إلى سلبي في عام 2021، بمعنى أن عدد من

يغادرون المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر ممن يهاجرون إليها.

وتقول الشركة إن هناك دلائل مبكرة على أن النمو السكاني في لندن في طريقه للانكماش لأول مرة هذا القرن وقالت إن دراسة استقصائية أجرتها جمعية لندن في أغسطس/ آب 2020 وجدت أن 4.5% من سكان لندن (416.000 شخص) أكدوا أنهم

سينتقلون من المدينة خلال 12 شهرًا. وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع البطالة في أحياء لندن أسرع من باقي

المملكة المتحدة كما انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة بين أكبر العواصم في أوروبا.

أحد العوامل أيضًا هو أن نسبة من يعملون من المنزل في العاصمة البريطانية أعلى من أي مكان آخر في المملكة المتحدة، وذلك نظرًا لارتفاع نسبة الوظائف المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المالية في المدينة، وهو ما يعني أن المزيد من الأشخاص يمكنهم الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد إذا استمر العمل عن بعد في الفترة القادمة.

وشهدت لندن زيادة في النمو السكاني في أواخر الثمانينيات مع نمو العاصمة كمركز مالي عالمي، كما ساعدت الهجرة الدولية على رفع عدد السكان بحلول 2015 وكانت قريبة من الوصول إلى 10 ملايين نسمة.