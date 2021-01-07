السعودية: القبض على موظفي شركات أمنية ساعدوا في سرقة سيارة نقل أموال

وقام رجل سعودي سبق له العمل بالشركة بالقيام بعملية السطو خلال تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.

وأوضح المتحدث الدباش أن إجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة 4:50 مساءً من يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ ، أسفرت بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته وذلك في وقت وجيز، وقد تم إيقاف جميع المتهمين واستكمال الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

شرطة منطقة عسير : القبض على (5) أشخاص من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطؤهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال pic.twitter.com/iFJZvGrdyI — الأمن العام (@security_gov) January 6, 2021