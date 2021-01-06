فوز تاريخي للمرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافاييل وارنوك في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا الأمريكية

ويسيطر الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب ويتيح فوز اليوم لهم السيطرة على مجلس الشيوخ ليتاح لهم الموافقة على المعينين السياسيين والقضائيين الذين اختارهم بايدن على العديد من مبادراته السياسية في مجالات مثل التحفيز الاقتصادي وتغير المناخ والرعاية الصحية والعدالة الجنائية.

وأظهرت النتائج أن المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك هزم السناتورة الجمهورية كيلي لوفلير، وهي أغنى عضو في الكونغرس، وذلك في فوز تاريخي هو الأول لهم في انتخابات فرعية في جورجيا، في خطوة حاسمة لبداية ولاية جو بايدن.

وخسر السناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو أمام خصمه الديمقراطي جون أوسوف. وكان أوسوف متأكدا من أنه سيحقق مفاجأة بفوزه بفارق ضئيل على بيردو في ولاية جورجيا التي تعد معقلا للجمهوريين.