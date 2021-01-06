الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يكسب مجددا بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفوزهم بمقعدي ولاية جورجيا

نقلت أسوشيتد برس نبأ يؤكد فوز المرشحين الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يطلق يد جو بايدن في واشنطن. في ولاية جورجيا الأمريكية لحسم المنافسة والسيطرة على المجلس الشيوخ في السنوات المقبلة.

وجورجيا ولاية جمهورية الانتماء إجمالاً، لكنها صوتت بفارق ضئيل لمصلحة بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، ويخوض فيها الجمهوريان ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، سباقاً محموماً مع المرشّحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل وورنوك.

ويسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو، بواقع 50 من الجمهوريين، مقابل 46 من الديمقراطيين إلى جانب عضوين يحسبان على الديمقراطيين، إلا أن خسارة بيرديو ولوفلر اليوم أنهت السيطرة الجمهورية على مجلس الشيوخ و الكونغرس.

وبذلك خسر الجمهوريون القدرة على تعطيل سياسات الرئيس وقراراته خلال السنوات الأربع المقبلة. ويستحوذ الديمقراطيون على الأغلبية مع الفوز بمقعدي جورجيا لتحقيق التعادل؛ لأن الدستور الأمريكي ينص على أن نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، تمتلك صوتاً مرجحاً في مجلس الشيوخ في حالة التعادل (50 مقابل 50).

ولم تنتخب ولاية جورجيا أي ديمقراطي لمجلس الشيوخ منذ 20 عاماً.