محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يكسب مجددا بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفوزهم بمقعدي ولاية جورجيا

الديمقراطيون تمكنوا اليوم من ضمان السيطرة على الكونغرس بعد جولة الإعادة في جورجياا التي تعد معقلا للجمهوريين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يكسب مجددا بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفوزهم بمقعدي ولاية جورجيا

نقلت أسوشيتد برس نبأ يؤكد فوز المرشحين الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يطلق يد جو بايدن في واشنطن. في ولاية جورجيا الأمريكية لحسم المنافسة والسيطرة على المجلس الشيوخ في السنوات المقبلة.

وجورجيا ولاية جمهورية الانتماء إجمالاً، لكنها صوتت بفارق ضئيل لمصلحة بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، ويخوض فيها الجمهوريان ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، سباقاً محموماً مع المرشّحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل وورنوك.
ويسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو، بواقع 50 من الجمهوريين، مقابل 46 من الديمقراطيين إلى جانب عضوين يحسبان على الديمقراطيين، إلا أن خسارة بيرديو ولوفلر اليوم أنهت السيطرة الجمهورية على مجلس الشيوخ و الكونغرس.

وبذلك خسر الجمهوريون القدرة على تعطيل سياسات الرئيس وقراراته خلال السنوات الأربع المقبلة. ويستحوذ الديمقراطيون على الأغلبية مع الفوز بمقعدي جورجيا لتحقيق التعادل؛ لأن الدستور الأمريكي ينص على أن نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، تمتلك صوتاً مرجحاً في مجلس الشيوخ في حالة التعادل (50 مقابل 50).

ولم تنتخب ولاية جورجيا أي ديمقراطي لمجلس الشيوخ منذ 20 عاماً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا