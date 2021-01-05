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محمد بن راشد والوفد المرافق يصل السعودية للمشاركة في أعمال قمة الخليج

محمد بن راشد والوفد المرافق يصل بسلامة الله إلى السعودية للمشاركة في أعمال قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في “#العلا”

محرر في الموقع by محرر في الموقع
محمد بن راشد والوفد المرافق يصل السعودية للمشاركة في أعمال قمة الخليج

 غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد الدولة إلى الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ويرافق سموه وفد رفيع يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية .

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