قرقاش: قمة مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد يوم الثلاثاء في السعودية ستعيد وحدة الخليج

وقال قرقاش على تويتر “نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح”.

وكان مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن اتفاقا يستهدف إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة مع قطر سيُوقع يوم الثلاثاء.

نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 4, 2021

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن ترحيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، الذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بعد اتصالات هاتفية أجراها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دوله قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم.

وأكد أن هذا الخطوة التي تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في “قمة العلا” التي تنطلق أعمالها الثلاثاء 5 يناير 2021 ، إنما يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي كانت دائماً المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس الذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.