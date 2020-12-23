حيادية الكربون هدف حتمي بعد الجائحة

أشار المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في شهر أبريل من العام الجاري إلى تحسن جودة الهواء حول العالم نتيجة إجراءات الإغلاق الشامل التي أقرتها الدول في محاولة منها لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع توجه معظم الناس إلى الحد من تنقلهم محلياً وعالمياً خلال غالبية أشهر السنة، وما تركه ذلك من أثر إيجابي على البيئة، برزت إلى الواجهة حجم القيمة الكامنة في دفع الشركات، وحتى الدول، إلى تبني ممارسات الاستدامة ومعايير حيادية الكربون. وبما لا يدع مجالاً للشك، تعتبر هذه المرحلة مثالية لاتخاذ خطوات جادة نحو التحول البيئي مع مضي العالم في جهوده الحثيثة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة ومحاولاته الدؤوبة لتصور ما سيبدو عليه المستقبل بعد تخطيها.

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة خططاً طموحة وجديرة بالثناء لجعل الدولة أكثر استدامة بيئياً، وحددت الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. ولا يقتصر سعي هذه الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%فحسب، بل ترمي أيضاً إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة الكهربائية بنسبة 40%.

إن الفرصة سانحة اليوم للجميع دون استثناء، بدءاً بالشركات من مختلف الأحجام وميادين الأعمال إلى عمالقة القطاع الصناعي، لاغتنام القيمة الكامنة في تطبيق الإجراءات التي تساهم في تحقيق رؤية قيادة الدولة الرشيدة للمستقبل. وبما أن المزايا البيئية وإمكانات تحسين جودة الهواء هي حقيقة راسخة لا يمكن تجاهلها، ثمة فوائد مالية أخرى تعود بالتأكيد على الشركات عبر تبني ممارسات الاستدامة. ولاريب بأن الأبنية والمرافق الصناعية التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة تمتاز بكفاءة التكلفة، يبدو ذلك جلياً في انخفاض فواتيرها لقطاع المرافق. ويعتبر الانتقال الطاقي، أو ما يعرف بالتحول نحو شركة حيادية الكربون، مزيجاً من إجراءات الأداء المحسنة التي تحقق فوائد جمة للصالح العام وهو أمر جيد لأي شركة.

للوهلة الأولى، قد تبدو رحلة الوصول إلى حيادية الكربون طويلة وربما غير واقعية، إلا أن حقيقة الأمر تكمن في وفرة التقنيات الذكية في عالم اليوم، والتي تعتبر حجز الزاوية في هذا المجال وتجعل من تحقيق حيادية الكربون أمراً يسير المنال أكثر من أي وقت مضى. وتعتبر “إنجي للحلول” خير مثال على تحقيق ذلك، فقد نجحت خلال الأعوام الممتدة بين 2015 و2019 بتقليل انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون بنسبة 59%، وخفضت الانبعاثات الكربونية ضمن 93% من نشاطاتها، وضاعفت من إنتاج الطاقة الشمسية ست مرات، وعززت قدرتها على توليد الطاقة من الرياح بنسبة 20%، مع ارتفاع في استطاعة طاقاتها المتجددة مقداره 9 جيجاواط . ولم تنته رحلتنا بعد، إلا أن التقدم الذي أحرزنا لافت للغاية ويؤكد على إمكانية إجراء تحول تدريجي وصولاً إلى حيادية الكربون.

يمكن للاعبين في القطاع الصناعي تحديداً الاستفادة من خبرة “إنجي” وتعزيز استدامتهم. إذ وصل القطاع الصناعي في دولة الإمارات إلى مرحلة قوية أكثر من أي وقت ، وهو أمر يقدم رافداً هاماً للاقتصاد، إلا أنه عادة ما تستهلك العمليات الصناعية كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية والمياه، ولعلها أكبر المستهلكين في قطاع المرافق. لذلك يجب وضع تحويل المصانع نحو حيادية الكربون على رأس قائمة الأولويات.

يمثل تقليل استهلاك الطاقة محطة الانطلاق المثلى. وبالنظر إلى مناخ منطقة الشرق الأوسط، ليس من الغريب أن نجد الأبنية في دولة الإمارات تستهلك الطاقة بشكل كبير خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة. ويثقل ذلك كاهل قطاع المرافق بتكلفة كبيرة، علاوة على الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة. وعلى الرغم من أن تكييف الهواء هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه، إلا أنه يمكن توظيف التقنيات الذكية في المرافق القائمة لتساهم في تخفيض الانبعاثات عبر ممارسات إدارة الطاقة. ولا يقتصر الأمر هنا على مراقبة جودة الهواء ومواءمتها وتحسينها بالإضافة إلى استهلاك الطاقة، بل يمكنها من تقديم أداء تشغيلي أفضل وتحسين عمل الأنظمة على المدى الطويل، لتتمكن الشركات من لمس الآثار الإيجابية على مستويي نفقاتها وبصمتها الكربونية.

إن الخطوة الأولى نحو حيادية الكربون في متناول جميع الشركات بصرف النظر عن حجمها أو قطاع عملها. ويتعين أن يكون أخذ هذه الخطوة أولوية قصوى لتلك الشركات خلال الأشهر المقبلة. فقد أظهر الأثر العالمي لجائحة “كوفيد-19” حجم الفائدة التي تعود على البيئة عند تقليل الانبعاثات الكربونية. كما كشفت بأننا كأشخاص، وشركات ومجتمعات، قادرون على التحلي بالمرونة أكثر من أي وقت مضى. فقد تعلمنا دروساً هامة من الأحداث العصيبة التي شهدناها خلال العام 2020، لذلك يتعين علينا تطبيق هذه الدروس ضمن الخطط المستقبلية. فمهما كان عنوان المرحلة الجديدة، يتحتم علينا مراعاة البيئة في فترة ما بعد الجائحة العالمية. وفي نهاية المطاف، ستكون الفوائد في متناول الشركات وكوكبنا بأسره، لتعم الفائدة على الجميع عند بلوغ الهدف.