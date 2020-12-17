تريليونية مضت وفوزها على دول الـ 20 حظت

بنهاية كل عام نتطلع جميعاً كسعوديون بل والدول كافة خاصة المستثمرين فيهم للميزانية الحكومية السنوية والتي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنفاقها بشقيها الاستثماري والاستهلاكي للعام الجديد، مُتخطية بفضل الله ورؤية المملكة لصاحبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تريليونية حظيت بأرقام فلكيه خلال السنوات الأخيرة، متنوعة الدخول بعيداً عن تذبذب أسعار سوق النفط العالمي.

وذلك لأجل النهوض بالبلد وتطوره اقتصادياً وعمرانياً وتعزيز قدرات الوطن والمُواطن، وزيادة مستوى الرفاهية، حيث قادت المملكة العالم وتخطت بها عتبة الانهيار في ظل جائحة كورونا ونجاح قمة العشرين، لتتوالي في نجاحاتها بميزانيتها لعام 2021 في ظل الآثار الهائلة التي خلفتها كورونا عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير عالية الجودة والتأثير، لتظل وفق المؤشرات الدولية أكثر واقعية وتماسكاً قياساً بغيرها على الساحة الدولية، ولا سيما أن العجز الذي لا يُذكر، أمام العواصف الاقتصادية الاستثنائية التي تطلبت رفع مستوى الإنفاق العام، لدعم المنظومة الصحية والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، لتصل أرقام الميزانية لعام 2021، بإيرادات 849 مليار ريال، مقابل 990 مليار ريال للإنفاق، في حين قد يصل العجز المتوقع تسجيله إلى 141 مليار ريال، أي 4.9 % من الناتج المحلي.

وعلى الرغم من بلوغ الانكماش الاقتصادي لـ 3.8 % هذا العام، إلا أنها جاءت أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي.. مما يؤكد القدرات التنموية في المشاريع الكُبري مثل: (القدية والبحر الأحمر ونيوم) إضافة للمشاريع الترفيهية، وقدرتها على استمرار تحريك الاقتصاد حتى في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وهو ما جعل المملكة أفضل الاقتصادات العالمية، حيث تتمتع المملكة بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن G20 عند 34 % عام 2020..

لقد أظهرت الميزانية السعودية 2021، قدرة المملكة الفائقة بمرونتها الاقتصادية والتخطيطية، مما جعلها في توازن حقيقي، رغم الضغوط الاستثنائية، التي نوه عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم أجمع.. لذا عكست الميزانية، سياسة المالية العامة التي انتهجتها وزارة المالية وركزت على الأولويات مع ضمان تحقيق المرونة في التعامل مع المُتغيرات المستقبلية، لتُصبح هذه النجاحات وغيرها نتيجة حتمية لتضافر جهود الجهات الحكومية كافة مع وزارة المالية في اعتماد ميزانية الإنجازات في عصر التحديات ومعالجة الأزمات بحرفية وإتقان.

خالد الجاسر