بعد إفلاس شركته مطلع العام، اعتقال قطب الموضة الكندي بيتر نيغارد

وكانت شركة بيتر وهي مجموعة نيغارد Nygard International Partnership قد أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي بعد مداهمة السلطات لمكاتب الشركة في منهاتن وكاليفورنيا بعد توجيه اتهامات اتجار بقاصرات لأغراض اساءة جنسية لمؤسسها بيتر الذي اشتهر بتصميم الأزياء وتقدر ثروته بقرابة مليار دولار .

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان عن التهم التي يواجهها نيغارد، الذي يشتبه بتورطه مع دوق يورك الأمير أندرو الذي زار ومكث في قصر البهاما الفاخر بعد اتهام بيتر بالتحرش الجنسي من قبل ثلاث موظفات، وأمضى الأمير أندرو فترة طويلة في القصر الفخم الذي يضم مهبطً طائرات وكازينو.

واستضاف نيغارد في التسعينيات عددا كبيرا من المشاهير والشخصيات السياسية، بما في ذلك أوبرا وينفري، وروبرت دينيرو، و الرئيس السابق جورج بوش.

ووفقاً لأول دعوى قضائية رفعت العام الماضي ضد نيغارد، يتهم بتجنيد الشابات الصغار ممن كانت تعانين من الفقر، وإغرائهن بأموال نقدية ووعود توظيف كاذبة بهدف الاعتداء عليهن واغتصابهن».

وتقول الدعوى إن نيغارد «بدأ خطة لشراء حماية الشرطة والحصول على غطاء سياسي في جزر البهاما عن طريق دفع رشوات منتظمة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات لمسؤولين حكوميين وحتى لوزير سابق في الحكومة أصبح رئيس وزراء الباهاما».

وتواصلت عمليات الاغتصاب المزعومة بين عامي 2008 و2015.