كل شيء يتغير.. وتنوع الاقتصاد يبقى أساسياً

مع انتهاء العام، تشير مؤشرات الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. حيث كان من الممكن كتابة ذلك قبل عام. ولكن يا له من عام! من كان يظن أنه في غضون ثلاثة أشهر من كتابة توقعات العام 2020، ستتغير الظروف كلها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيتم فرض الحجر المنزلي على الملايين من سكان العالم وسينهار الاقتصاد العالمي بشكل كامل، وسيتعين على البنوك المركزية والحكومات القيام بأهم التدخلات النقدية والمالية في التاريخ للحفاظ على الاقتصاد، وستفقد المؤشرات العالمية (بما في ذلك مؤشر ناسداك الذي يعتمد على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير) ثلث قيمتها؟ وهنا تكمن المخاطر في كتابة توقعات تتسم بالتفاؤل.

لكن ماذا عن المستقبل؟ ستبقى الجائحة مهيمنه على الأحداث حتى العام 2021. ومع مواجهة الكثير من دول العالم الغربي لموجة فيروسية ثانية أو ثالثة في نهاية العام 2020، لن يتمكن العالم من توفير اللقاحات بسرعة كبيرة للمساعدة في استئناف بعض مظاهر السلوك الاجتماعي الطبيعي. وليس من المفاجئ أن تتفاعل الأسواق بقوة مع الإعلان عن نتائج لقاح “فايزر – بيونتيك”. لكن “الوضع الطبيعي” ما بعد اللقاح لن يكون بطبيعة ما قبل الجائحة. نعم سيتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الميزانيات العمومية الوطنية ستبقى في حالة من الفوضى. وفي النهاية سيتعين علينا معالجة الكم الهائل من الديون المتزايدة من خلال النمو أو التضخم أو الضرائب أو التقشف، جميعها ستبقى نقطة خلافية.

سياسة كوفيد

لكن التغيير ربما يكون أكثر عمقاً، فشئنا أم أبينا الجائحة غيرت الكثير. ويرى العديد أنها عامل مساعد لمستقبل مختلف. من نواح عديدة، يعد التنبؤ بما لن يكون عليه المستقبل بدلاً من التنبؤ بما سيكون عليه أمراً سهلاً. فنحن لا نملك إمكانية الضغط على زر إعادة الضبط ومسح أحداث العام 2020 ببساطة كما لو أنها لم تحدث. فإن تغير الأعراف المجتمعية يجب أن يقابلها تغيراً في سلوكنا. وهذا التغير يجب أن يمتد إلى عالم الشركات، حيث يتم تفضيل أصحاب المصلحة برأس مالهم البشري أو التنظيمي أو التجاري المستثمر على المساهمين ورأس مالهم بشكل متزايد.

ومن وجهة نظر استثمارية، صمدت الأسهم ظاهرياً أمام الكثير من الأخبار السلبية وعدم اليقين، وإن كان ذلك مترافقاً مع العديد من التقلبات. ومع ذلك، كان هناك تشعب واضح في الأداء بين الشركات الناشئة والشركات التي حققت أرباحاً نتيجة الجائحة وكل الظروف المرافقة لها. لم تكن الشركات المسماة بـ”شركات القيمة” تحظى بتفضيل المستثمرين لفترة طويلة، ولكن مع بدء تعافي الاقتصاد من المتوقع أنت تتمتع الشركات “الحساسة” اقتصادياً بفترة من تسليط الضوء عليها مرة أخرى.

البراغماتية المتشددة

إذا كان المستثمرين في أسواق الأسهم متفائلين، فإن مستثمري السندات هم البراغماتيون المتشددون، إن لم يكونوا من المتشائمين. وبصفتهم جهات مقرضة، سواء للخزينات أو الشركات، فإن كل ما يشغلهم هو أمرين اثنين فقط: أولاً، هل سيستعيدون أموالهم في تاريخ استحقاق السندات؟ وثانياً، هل سيتم تعويضهم بشكلٍ كافٍ على مدى فترة استثمارهم في حال تخلّف المقترضين عن السداد؟ على المدى القريب، تبقى مخاطر التضخم محتملة بفضل الاقتصاد الراكد وفائض الطاقة. ومع انحسار خطط الدعم الحكومي وتضاؤل العرض الهائل للعمالة ورأس المال إذا ما استمر الإقتصاد بالتعافي، تنقسم الآراء حول ما إذا كان تسريع عرض الأموال من خلال حزم التحفيز المالي الإستراتيجي طويلة الأجل قد تخاطر بفرض ضغوط تضخمية يتعين على البنوك المركزية فيها الاستجابة بأسعار فائدة أعلى. يشير العقد الماضي إلى أن الضغوط الانكماشية الهيكلية قد تكون لها اليد العليا.

بالإضافة الى التغيرات الجذرية التي خلقتها الجائحة، هناك أيضاً التداعيات الناشئة عن الانتخابات الأمريكية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في هذه البيئة المعقدة المليئة بالشكوك، نعتقد أن المستثمرين على المدى الطويل سيتم خدمتهم بشكل أفضل من خلال توفير محفظة متنوعة تضم فئات أصول وتحولات جغرافية مختلفة بما يتناسب مع رغبتهم في المخاطرة، فضلاً عن مزج أنماط استثمارية متنوعة.