قانون وشيك يقلص هيمنة عمالقة التقنية في أوروبا

نقلت بلومبيرغ أن عمالقة التكنولوجيا سيواجهون غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية في حال لم يمتثلوا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن استخدام البيانات وهي قوانين سيتم الكشف عنها اليوم الثلاثاء باسم قانون الخدمات الرقمية -DSA- Digital Services Act، وقانون الأسواق الرقمية -DMA- Digital Markets Act.

وبحسب مسودة التشريعات الجديدة تلك يمكن أن يتم حظر شركات مثل غوغل وأمازون وأبل من استخدام بيانات الشركات والأعمال في الكتلة من أجل التنافس معهم أو من التعامل مع خدماتهم الخاصة.

وقد تواجه الشركة التي «تنتهك بشكل منهجي» الالتزامات تغييرات سلوكية وهيكلية من المفوضية الأوروبية قد تصل حد منعها من العمل. وسيتم اعتبار الشركات في حالة عدم امتثال منهجي إذا أصدر الاتحاد الأوروبي بحقها ثلاث غرامات على الأقل في غضون خمس سنوات.

وبحسب الوثيقة، سيستهدف قانون الأسواق الرقمية الجديد شركات تحددها المفوضية الأوروبية وفق معايير معينة، بما في ذلك عدد المستخدمين والإيرادات الإجمالية، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على السوق الموحدة. وسيتم تحديث التعيينات من قبل المفوضية كل عامين.

سيقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً قواعد منفصلة ستفرض مسؤولية أكبر على المنصات لما ينشره المستخدمون عليها، مما يهدد بغرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة إذا لم تمتثل لأوامر إزالة الدعاية المضللة أو المنشورات غير القانونية الأخرى.