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انفجار في ناقلة نفط قبالة السعودية

نقلت بلومبرغ أن سفينة واحدة على الأقل تعرضت لانفجار في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية ، وفقًا لتقارير منفصلة من شركة الناقلة هافنيا وعمليات التجارة البحرية البريطانية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انفجار في ناقلة نفط قبالة السعودية
تصل حملة الناقلة إلى 80 ألف طن من النفط الخام

تعرضت ناقلة المنتجات النفطية بي دبليو راين -BW Rhine- لانفجار من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة حوالي الساعة 12:40 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين ، وفقًا لبيان نُشر على موقع هافنيا ، وهي وحدة تابعة لمجموعة بي دبليو المالكة للسفن. وأضافت أن السفينة التي ترفع علم سنغافورة أوقفت على الفور جميع عمليات التفريغ وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وقالت مؤسسة UKMTO ، المرتبطة بالبحرية البريطانية ، إن سفينة تعرضت للقصف لكنها لم تذكر اسمها. ونصحت السفن في ذلك الجزء من البحر الأحمر بـ “توخي الحذر الشديد”.

وارتفع خام برنت 0.6 بالمئة إلى 50.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:00 بعد الظهر. في سنغافورة.

ويأتي الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تضرر ناقلة نفط في هجوم محتمل على ميناء الشقيق السعودي جنوب جدة.

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