انفجار في ناقلة نفط قبالة السعودية

تعرضت ناقلة المنتجات النفطية بي دبليو راين -BW Rhine- لانفجار من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة حوالي الساعة 12:40 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين ، وفقًا لبيان نُشر على موقع هافنيا ، وهي وحدة تابعة لمجموعة بي دبليو المالكة للسفن. وأضافت أن السفينة التي ترفع علم سنغافورة أوقفت على الفور جميع عمليات التفريغ وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وقالت مؤسسة UKMTO ، المرتبطة بالبحرية البريطانية ، إن سفينة تعرضت للقصف لكنها لم تذكر اسمها. ونصحت السفن في ذلك الجزء من البحر الأحمر بـ “توخي الحذر الشديد”.

وارتفع خام برنت 0.6 بالمئة إلى 50.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:00 بعد الظهر. في سنغافورة.

ويأتي الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تضرر ناقلة نفط في هجوم محتمل على ميناء الشقيق السعودي جنوب جدة.

As it turns out, the stated coordinates were misleading. The vessel that is now said to have exploded is a Panamax tanker called BW RHINE (9341940), which has been moored at berth since 2020-12-12; a Hafnia-owned, laden oil product tanker. #OOTThttps://t.co/McibbikeS6 pic.twitter.com/1AWmrF4qvn

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) December 14, 2020