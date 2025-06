انتقادات لتعيين موظفين من فيسبوك وغوغل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

بعد أيام من الإعلان عن اسماء موظفي إدارة جو بايدن على موقع الانتقال الرئاسي، جرى بصمت إضافة أسماء موظفين من فيسبوك وغوغل وأمازون ولينكد إن، رغم أنهم لايزالوا يعملون في الشركتين حتى اليوم، مما أثار انتقادات وتأويلات إلى نية شركات التقنية المذكورة تخفيف الضغط عليها في وجه مطالبات بكسر احتكاراتها.

ويظهر أن موظف غوغل انضم إلى قسم الأمن فيما انضم موظفين من فيسبوك وأمازون إلى وزارة الخارجية الأمريكية والاستخبارات المجتمعية، فيما تم تعيين مسؤول من لينكد ان في وزارة المالية بحسب موقع بوليتيكو.

