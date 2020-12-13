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انتقادات لتعيين موظفين من فيسبوك وغوغل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

تمت إضافة أسماء موظفين من فيسبوك وغوغل وأمازون ولينكدان بعد الاعلان عن اكتمال موظفي إدارة جوبايدن رغم أنهم لايزالوا يعملون في الشركتين حتى اليوم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انتقادات لتعيين موظفين من فيسبوك وغوغل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

بعد أيام من الإعلان عن اسماء موظفي إدارة جو بايدن على موقع الانتقال الرئاسي، جرى بصمت إضافة أسماء موظفين من فيسبوك وغوغل وأمازون ولينكد إن،  رغم أنهم لايزالوا يعملون في الشركتين حتى اليوم، مما أثار انتقادات وتأويلات إلى نية شركات التقنية المذكورة تخفيف الضغط عليها في وجه مطالبات بكسر احتكاراتها.

ويظهر أن موظف غوغل انضم إلى قسم الأمن فيما انضم موظفين من فيسبوك وأمازون إلى وزارة الخارجية الأمريكية والاستخبارات المجتمعية، فيما تم تعيين مسؤول من لينكد ان في وزارة المالية بحسب موقع بوليتيكو.

يأتي ذلك رغم  تقديم 47 مدعيا عاما من مختلف الولايات الأميركية، دعوى قضائية ضخمة ضد عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الدعوى ترتكز على اتهام فيسبوك بانتهاك قانون الاحتكار والإضرار بالمنافسة من خلال شراء شركات أصغر مثل إنستغرام وواتساب، لسحق التهديد الذي يشكلانه على أعمال الشركة.

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