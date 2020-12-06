محطات لافتة في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2020

في حوار مع أيوب جميِّل، المدير العام الإقليمي لشؤون تطوير الأعمال في الشرق الأوسط لدى منصة نيوم للتكنولوجيا المالية، تتكشف جوانب لافتة في هذا القطاع الحيوي، أيوب جميل، المقيم في دبي يتمتع بخبرة تتجاوز الثلاثة عقود في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية، أفاد ردا على استفسار المجلة عن الأولويات والاعتبارات الجديدة على أجندات الشركات في ضوء تداعيات أزمة كوفيد-19 وأثرها على النشاط التجاري، و التقنيات والمزايا القادرة على تعزيز العمليات المؤسسية، ويجيب عن ذلك بالقول:” شهد العالم تحولاً هائلاً في سُبل إدارة الأفراد لحياتهم اليومية بالتزامن مع بدء انتشار مرض كوفيد-19. وكان التغيّر في عادات الإنفاق لديهم أكثر جوانب هذا التحوّل وضوحاً، لا سيما من حيث كيفية إنفاق الأموال والمنتجات التي يُنفقون الأموال عليها. وبرغم الزخم الذي كانت الخدمات البنكية الرقمية قد بدأت بالحصول عليه حول العالم بالفعل، أسهم انتشار الفيروس في تحفيز التوجه نحو اعتماد الخدمات المالية الرقمية في أوساط العملاء من الأفراد والمؤسسات.

ولتكون المؤسسات قادرةً على مواكبة هذا التغيّر، يجب عليها أن تُدرك بأنّه قد حان الوقت لتحديث البنية التحتية الرقمية لديها، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات الدفع والأمن. وتحتاج المؤسسات إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة لتزويد العملاء بباقة أوسع من الخيارات والخدمات المحسنة.

وعلى سبيل المثال، عقدنا مؤخراً شراكةً مع بنك المشرق لتقديم خدمة التسهيلات الائتمانية الفورية في اليوم ذاته لأكثر من 30 دولة حول العالم، بما فيها المملكة المتحدة وسنغافورة والفيليبين وأستراليا وكندا وسريلانكا ومعظم الدول الأوروبية. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من قدرات الدفع السريع التي تتمتع بها الدول المُستلمة لإتاحة تسليم الدفعات على الفور. وأصبح بمقدور بنك المشرق الآن توصيل مدفوعات العملاء بشكل فوري إلى أوروبا باستخدام حل التحويل الائتماني الفوري القائم على مبادرة منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة SEPA Instant Credit Transfer، وإلى سنغافورة بالاستفادة من خدمة (FAST (Fast and Secure Transfer للتحويل السريع والآمن، وإلى المملكة المتحدة بواسطة مبادرة Faster Payment Services لخدمات المدفوعات السريعة. وتُضاف إلى قائمة هذه الدول كُلّ من الهند وباكستان، حيث يستفيد العملاء من خدمات التحويل الفوري منذ عام 2017.

كيف يُمكن للتحول الرقمي أن يُسهم في الحد من التكاليف وتبسيط العمليات؟

يُشير مصطلح التحول الرقمي للشركات إلى مسألة إدماج التقنيات الرقمية في مُختلف عملياتها التجارية وأنشطتها التنظيمية ونماذج الأعمال الخاصة بها. وتُعتبر عوامل مثل تحسين مُجمل العملية التجارية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العميل والحد من التكاليف جزءاً من مجموعة أكبر من العوامل المحركة لجهود التحول الرقمي لقطاع الخدمات البنكية.

وتُسهم أتمتة أي جزء من العمليات الإدارية للشركة في زيادة إنتاجيتها. فلنأخذ على سبيل المثال حلّ البطاقة ذات العلامة التجارية البيضاء الخاص بمنصة نيوم للتكنولوجيا المالية. فقد منح هذا الحلّ المخصص لإصدار البطاقات الشركات القدرة على إعادة هيكلة عمليات إدارة الإنفاق لديها من أجل الارتقاء بمستويات الإنتاجية وزيادة الوفورات في تكاليف أنشطتها التجارية. وتستطيع الشركات بالاستفادة من حلّنا المبتكر هذا رقمنة سلاسل التوريد لديها، مثل المدفوعات للموردين والبائعين، أو العمليات الداخلية، مثل صرف رواتب الموظفين.

ويُمكن تطبيق حلّ البطاقة الفريد من نيوم للتكنولوجيا المالية في مُختلف القطاعات والأنشطة التجارية. ويُجسد قطاع النقل البحري مثالاً واضحاً على فعالية حلّ البطاقة من نيوم. كما يُتيح الدمجُ بين البطاقة الافتراضية وأداة إدارة التطبيق لمنصة نيوم القدرة على صرف الرواتب وإجراء التحويلات المالية في الوقت الفعلي، لا سيما لصالح شركات الشحن، للموظفين الإداريين فيها والبحارة على حد سواء، حتى دون توفر اتصال مستقر بشبكة الإنترنت، الأمر الذي يُعتبر أحد بواعث القلق الرئيسية لدى البحارة.

ما هي القطاعات التي تتجه حالياً للاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المحدثة؟ ولماذا الآن بالتحديد؟

أجبر التحول الرقمي الشركات في مختلف القطاعات، حتى قبل انتشار فيروس كوفيد-19، على تكييف نماذج الأعمال لديها مع واقع السوق من أجل تحقيق قدر أكبر من الكفاءات. أمّا الآن، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي بسبب تداعيات الأزمة الصحية، يتطلب الواقع الجديد منا التفكير بطُرق أكثر ابتكاراً وملاءمةً مع حالة العالم في حقبة ما بعد كوفيد-19.

وقد شهدت شبكة الإنترنت بروز قطاعات جديدة وأطراف فاعلة ناشئة، وينطبق هذا على جميع القطاعات، مثل التعلم الإلكتروني وقطاع النقل البحري وغيرها. وتستدعي الأزمات غير المسبوقة، مثل أزمة كوفيد-19 الراهنة، التفكير بحلول ثورية واستثنائية. ويمنح هذا الشركات فرصةً للتوقف وتأمل الواقع الجديد ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بإعادتها إلى مسار النمو مجدداً. وبالنسبة لقطاع التكنولوجيا المالية، يطرح الوضع الراهن فرصةً لإعادة النظر وطرح الحلول المبتكرة القادرة على مساعدة الشركات على تجاوز الأزمة والازدهار في الواقع الجديد.

ما رأيك بقدرة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على الزخم اللازم لتطوير بنية تحتية متقدمة ورقمية؟

تجد التكنولوجيا المالية سبيلاً لها إلى المنطقة بوتيرة مماثلة لتلك التي تشهدها العديد من الدول المتقدمة حول العالم، لا سيما في ظلّ تحول دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فاعل من الاقتصاد القائم على النفط نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وتطبق دبي بالفعل استراتيجيةً متميزةً وقائمة على البيانات فيما يخص المدينة الذكية، وأطلقت عدداً من المبادرات ذات الصلة في سبيل تعزيز مكانتها كمدينة المستقبل. وتتحول دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا إلى واحدة من أكثر أسواق العالم ابتكاراً؛ إذ تزخر بالعديد من الجهات الفاعلة القادرة على تغيير ملامح قطاع الخدمات المالية من خلال تقديم الخدمات البنكية وحلول الدفع المتمحورة حول العميل وحلول التجارة الإلكترونية، فضلاً خدمات التأمين وإدارة الثروات.

وفي ظلّ التوقعات التي تُشير إلى إمكانية وصول قيمة سوق التكنولوجيا المالية إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق خدمات اتصالات الجيل الخامس في وقت لاحق من العام الجاري للمساعدة في زيادة سرعة الإنترنت وتعزيز سُبل استخدامها، نعتقد بأنّنا أمام فرصة هائلة لنمو وتطوير ما يُمكن للتكنولوجيا المالية أن تحققه لصالح هذه المنطقة.

ما الذي بمقدور الشركات أن تفعله لحماية بياناتها بشكل أفضل ولتجنب دفع تكاليف باهظة لاستعادتها، في ظلّ الزيادة الكبيرة في استخدام برمجيات الفدية ومعاناة الشركات فيما يتعلق بإدارة بياناتها بشكل مناسب؟

تقع على عاتقنا في منصة نيوم للتكنولوجيا المالية مسؤولية التعامل مع كميات ضخمة من التفاصيل والمعلومات الحساسة الخاصة بالعملاء، الأمر الذي يضع مسألة حماية البيانات على رأس أولوياتنا. وتسمح منصة نيوم الرائدة بمشاركة البيانات السرية للعملاء، بعد أخذ موافقتهم، بشكل آمن وسلس، كما تضمن تقديم أفضل مستويات الإدارة لدورة حياة البيانات للحيلولة دون إساءة استخدامها. كما ينقل نظام تشفير البيانات المتكامل الخاص بنا المعلومات الرقمية بين الأطراف المعنية بكل أمان. وتتمثل ميزة هذا النظام في قدرته على حماية بيانات العملاء من الأطراف الوسيطة، مثل مزودي خدمات الإنترنت والتجار، الذين تمر المعلومات عبر أنظمتهم. ما يعني بأنّ لا أحد سوى المُرسل والمستلم سيكون قادراً على تفسير هذه البيانات وتغييرها.

وتأتي عمليات منصة نيوم مدعومةً بباقة من التدابير الأمنية الصارمة منذ البداية. وقد قُمنا بتبسيط إجراءات الانضمام إلينا لكي نقوم بفرز الملفات الشخصية المشبوهة والتحقق من مصداقية مقدمي الطلبات دون المساس براحتهم. ونُواصل عملية تدقيق قاعدة بيانات المستخدمين لدينا بشكل دوري للتحقق من موثوقية الأفراد باستمرار حتى بعد انتهاء عملية اعرف عميلك الأولية. وتخضع كُلّ عملية تحويل تجري عبر نظامنا لعمليات تدقيق تشمل مكافحة أنشطة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وغيرها.

ولتكون الشركات قادرةً على اعتماد منهجية شاملة قائمة على المخاطر لمنع الممارسات الخاطئة، لا بد أن تُجري عمليات تدقيق أساسية ودورية مع القوائم الصادرة عن الجهات التنظيمية، من أجل تحديد الشخصيات السياسية البارزة والمجرمين الإلكترونيين وأولئك المحظورين بسبب أنشطتهم الاحتيالية مثل غسيل الأموال. ويُعتبر استخدام تشكيلة واسعة من أدوات التعقب والرصد عاملاً أساسياً لنجاح هذه المهمة. ويُمكن لهذه الأدوات أن ترصد السلوكيات المشبوهة، مثل الزيادة المفرطة في النشاط، واستخدام حسابات البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف الجديدة لإتمام عمليات التسجيل، وعمليات التحويل غير الاعتيادية العابرة للحدود، والتغير في أنماط الشراء وغيرها.