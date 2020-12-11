تريليونات من الدولارات مكاسب ثروات ذوي المليارات الأمريكيين خلال الجائحة

أ ف ب- أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أن ثروات أصحاب المليارات في الولايات المتحدة زادت أكثر من تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما يثير جدلا حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء.

وكشف معهد الدراسات السياسية وأميركيين من أجل العدالة الضريبية أنّ مجموعة ثروات اصحاب المليارات البالغ عددهم 651 مليارديرا في الولايات المتحدة، ارتفعت من 2,95 تريليون دولار في 18 آذار/مارس إلى 4,01 تريليونات دولار الاثنين.

وقال المدير التنفيذي للمعهد فرانك كليمنتي “لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذا التراكم للثروة في أيدي قلة من الناس”، مشيرا إلى أن قيمة الأرباح تتجاوز حزمة إنعاش الاقتصاد الأميركي التي ينظر فيها الكونغرس.

وأضاف أنّ “أرباحهم من جراء الوباء هائلة لدرجة أن أصحاب المليارات الأميركيين يمكنهم دفع فاتورة قرار إنعاش كبير مرتبط بكوفيد من دون أن يخسروا سنتًا من قيم ثرواتهم قبل انتشار فيروس” كورونا المستجد.

والثلاثاء، قدّم البيت الأبيض اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، بقيمة 916 مليار دولار في محاولة أخيرة لكسر الجمود الذي دام أشهرا للتوصل إلى مساعدات جديدة للاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من كورونا قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير.

والاقتراح الجديد أكبر بقليل من حل وسط بقيمة 908 مليار دولار كشفت عنه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأسبوع الماضي.

وذكر القائمون على الدراسة أنّ أرباح الثروة البالغة تريليون دولار يمكن أن تغكي شيكات إنعاش بقيمة ثلاثة آلاف دولار لجميع الأميركيين البالغ عددهم نحو 300 مليون.

وتؤجج الدراسة الجدل المحتدم أساسا في الولايات المتحدة حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء لتقليص التفاوت المتزايد في الثروة.

على سبيل المثال، تضغط ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، النجمة الصاعدة في الجناح اليساري للحزب الديموقراطي، من أجل زيادة الضرائب في نيويورك، التي تواجه مثل العديد من الولايات أزمة في موازنتها بسبب الوباء.

وأشارت دراسة نشرها بنك “يو بي اس” وشركة “بي دبليو سي” للمحاسبة في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن الثروة التراكمية لأصحاب مليارات الدولارات في العالم سجلت رقما قياسيا جديدا قدره 10,2 تريليون دولار، أعلى من الذروة السابقة البالغة 8,9 مليار دولار المسجلة في عام 2017.

تسبب الوباء في انهيار سوق الأوراق المالية في آذار/مارس، وأدى إلى خرج البعض من نادي أصحاب المليارات، قبل حدوث انتعاش حاد في أسهم التكنولوجيا والصحة عززت ثروات المليارديرات في تلك القطاعات.