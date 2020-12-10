رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يلغي تأشيرة الدخول المسبقة للسوريين

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً اليوم الأربعاء، يلغي بموجبه القرار الجمهوري رقم (179) لسنة 2001م، الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين.

وألغى البرهان بحسب منشور صادر عن مجلس السيادة اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا سابقا كان قد أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير، في العام 2001.

ووجه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس دفع الله، في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بوضع القرار الجديد موضع التنفيذ.

وبحسب القرار الجديد سيتوجّب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية.