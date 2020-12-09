محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

إمارة أبو ظبي تستأنف كل الأنشطة الاقتصادية خلال اسبوعين

تشمل الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، مع التأكيد على أهمية التقيد التام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كوفيد-19

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إمارة أبو ظبي تستأنف كل الأنشطة الاقتصادية خلال اسبوعين
Part of Abu Dhabi UAE with tall buildings and surrounding area viewed from the helicopter Many details are visible in the image

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم، أنها بدأت العمل مع كافة الجهات المختصة والمعنية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين، بعد أن نجحت الجهود المبذولة في المحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة.

وستعمل اللجنة مع الجهات المختصة على مراجعة وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة والضرورية لحماية أفراد المجتمع في الإمارة وجميع زوارها، مع المحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن.

وستواصل اللجنة بالتنسيق مع شركائها جهودها لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19، والتي تشمل برامج التقصي النشط وحملات المسح الطبي والفحص المجاني للمجمعات المختلفة ذات الكثافة السكانية العالية في جميع مناطق إمارة أبوظبي، والفحص الدوري للعمالة في المناطق الصناعية والعاملين في القطاعات الحيوية بما فيها الاقتصادية كمراكز التسوق والمطاعم وغيرها، إضافة إلى الجهود الإنسانية والتي تمكنت خلال الفترة الماضية من دعم استقرار المجتمع وتلبية متطلبات جميع فئاته في الإمارة.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، واعتبارها منهجَ حياة وأسلوباً مستداماً، مذكرةً بمسؤوليتهم في حماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، وأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع في إنجاح الجهود التي تبذلها الإمارة للحفاظ على الصحة العامة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا