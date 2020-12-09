فاير آي، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني تتعرض للاختراق وتتيح ترسانتها الهجومية لمنع إعادة استخدامها

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة فاير أي تعرضت لعملية قرصنة، وأن شركة “فاير آي” للأمن الالكتروني أقرت بأنها تعرضت لعملية قرصنة، وزعمت أن العملية تمت من قبل دولة معادية.

وزعمت شركة “فاير آي” في مدونتها بأنها ترجح أن تكون الدولة المعادية هي روسيا، من خلال بالاستخبارات الروسية وأضافت بأن العملية تعد أكبر سرقة معروفة لتقنيات الأمن السيبراني.

وقالت فاير آي إنها ستنشر أدواتها وتكشف تفاصيل عملها وذلك لمنع اساءة استخدامها (هنا) وأوضحت الشركة بأن عملية القرصنة أسفرت عن الاستيلاء على نواة أدوات الأنظمة الالكترونية لدى الشركة، وتمكن هذه السرقة القراصنة على القيام بشن هجمات الكترونية عبر العالم، نيابة عن الأجهزة الأمنية الأميركية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فايرآي” كيفين مانديا بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز الخبر، بأن “أدوات الفريق الأحمر الخاص بالشركة سرقت كجزء من عملية قرصنة متطورة للغاية، وأضاف احتمل أن تكون العملية على مستوى دولة، وأشار إلى أنه ليس من الواضح متى حدثت عملية القرصنة”.

وأضاف مانديا: “نأمل أنه من خلال مشاركة تفاصيل تحقيقنا، سيكون المجتمع بأكمله مجهزاً بشكل أفضل لمحاربة ودحر الهجمات الإلكترونية، لسنا متأكدين مما إذا كان المهاجم يعتزم استخدام أدوات الفريق الأحمر الخاصة بنا أو الكشف عنها”.

وأوضح أنه لايوجد دليل على استخدام أدوات القرصنة الخاصة بـشركة فاير آي أو أنه تم تعرض بيانات الزبائن للاختراق، وأكد مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة مايكروسوفت في التحقيق، وأن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.

يذكر أن شركة “فاير آي” هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات، تأسست عام 2004، ومقرها في ميلبيتاس كاليفورنيا، وشاركت في الكشف عن العديد من الهجمات الإلكترونية الكبرى، وتوفر الشركة أجهزة وبرامج وخدمات للتحقيق في هجمات الأمن السيبراني، والحماية من البرامج الضارة وتحليل مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات.

تملك شركة “فاير آي” مجموعة من العملاء والعقود التجارية المتعلقة بمجال الأمن القومي في الولايات المتحدة.

ورغم عدم اتهام “فاير آي” رسميا لموسكو بالوقوف وراء الاختراق، لكن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” المتخصصون في الملف الروسي يحققون في القضية، كما رجحت المصادر أن جهاز الاستخبارات الروسي وراء الهجوم.

وتثير العملية الدقيقة مخاوف من إمكانية استغلال الأدوات التي تم الاستيلاء عليها في شن هجوم جديد على الحكومات والشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم.